بعد مقطع متداول.. "المواصفات" تحذر من إعادة تعبئة "السفري": انفجار

"الثنيان": نوعيات غير مخصصة لهذا الأمر.. خطورة عالية وإيذاء للمباشرين

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، من الانسياق خلف مقطع الفيديو المتداول لشخص يقوم بتعبئة علب الغاز الصغيرة ذات الاستخدام الواحد "السفري"، مما قد ينتج عنه انفجارها وإيذاء المباشرين لها.



وتفصيلاً، أوضح مشرف وحدة الأسطوانات ومواقد الطهو بالهيئة عبدالرحمن الثنيان، أن هذه الأنواع من الأسطوانات صممت بغلاف خارجي ضعيف السماكة ومستخدم تجميعه بطريقة الكبس فقط، وبذلك لا تتحمل التعبئة وغير قابلة لها لسبب أنها ستنفجر حتماً حين ذلك دون شك وحدوث كارثة لا سمح الله، بخلاف الأسطوانات الصغيرة الأخرى المصممة بغلاف حديدي سميك ومستخدم في تثبيت أجزاء لحامات قوية وقابلة للتعبئة.



كما أضاف أن عيارات ضغط المحولات (رأس التعبئة) لها قياسات معينة بوحدة البار، ويجب أن تتوافق مع قدرة احتمال الأسطوانة المراد تعبئتها.



وكان مقطع فيديو متداول قد ظهر فيه شخص يقوم بإعادة تعبئة أسطوانات الغاز الصغيرة المستخدمة في الرحلات من ذات الاستخدام لمرة واحدة المعروفة بـ"السفري"، من أسطوانة غاز باستخدام محولات غير مخصصة، وهو الأمر الذي حذرت من خطورته هيئة المواصفات والمقاييس.