"التعاونية" تستكمل الربط الإلكتروني مع منصة "نفيس"

تعزيزًا لإدارة عمليات التأمين الصحي.. في إطار التحول الرقمي

استكملت شركة التعاونية للتأمين، متطلبات المنصة الوطنية الرقمية للتعاملات الصحية التأمينية "نفيس"، التي استحدثها مجلس الضمان الصحي، بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات الصحية وبالشراكة مع وزارة الصحة.

جاء ذلك في إطار التحول الرقمي للقطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، وتحقيقًا لإحدى أهداف رؤية المملكة 2030، وحرصًا على تسهيل تبادل المعلومات الصحية للمرضى، ومشاركة البيانات المالية والإدارية، ولتوفير الشفافية لجميع المستفيدين.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على مساعي التعاونية في التحول الرقمي الذي بدوره سيوفر تجربة أفضل للعملاء، من خلال توحيد المعايير الطبية والتقنية المستخدمة في قطاع التأمين، وتمكين الأطباء من تقييم حالات المرضى بشكل أسرع وأدق، وتسريع التحقق من أهلية العلاج، وطلبات الموافقة الطبية، وإدارة المطالبات التأمينية إلكترونيًّا.

وتستهدف المنصة كذلك إرسال التنبيهات وتلقيها بخصوص المعاملات التأمينية، واستخراج تقارير دورية، وتسهيل عمليات رفع الشكاوى وتتبعها.

وتقدم "التعاونية للتأمين" خدمات التأمين الصحي لأكثر من مليونيْ مستفيد، وتدير المعاملات الطبية مع أكثر من 1500 مقدم خدمة صحية معتمدين، وتقوم بتنفيذ 12 مليون مطالبة تأمين طبي وتسويتها سنويًّا.

وتقوم "التعاونية" أيضًا بمعالجة حوالى ستة ملايين طلب موافقة طبية سنويًّا، بالإضافة إلى تنفيذ 30 مليون معاملة لأهلية العلاج، مع ملاحظة أن حجم التأمين الطبي يشكل حوالى 75% من إجمالي محفظة التأمين بالتعاونية.

وكانت "التعاونية للتأمين" قد قادت أول عمليات الربط الإلكتروني في تاريخ التأمين الصحي في المملكة من خلال المساهمة في إنشاء شركة وصيل للربط الإلكتروني عام 2003م، والتي نجحت في ربط أكثر من 95% من مقدمي الخدمة الصحية مع 14 شركة تأمين داخل المملكة.

وبهذه المناسبة، تم تنظيم احتفالية اليوم في المقر الرئيسي لشركة التعاونية للتأمين بحضور عدد من مسؤولي "التعاونية" ومجلس الضمان الصحي ووزارة الصحة وشركة وصيل، يتقدمهم د.شباب الغامدي أمين عام مجلس الضمان الصحي، فيصل العكشان الرئيس التنفيذي لشركة صحتي، م.عبدالله الشرقي المدير التنفيذي للتحول الرقمي في مجلس الضمان الصحي، د.ناصر الجهني المدير التنفيذي الموكل للتمكين والإشراف، وعبدالعزيز البوق الرئيس التنفيذي للتعاونية ورئيس مجلس إدارة وصيل.

وقال د.عثمان القصبي الرئيس التنفيذي لقطاع التأمين الصحي والتكافلي في شركة التعاونية للتأمين: "تأتي عملية إكمال الربط الإلكتروني مع منصة "نفيس" في ظل التزام التعاونية بالتحول الرقمي، الذي يعد أحد محاور استراتيجيتنا؛ حيث نسعى إلى تعزيز رقمنة الخدمات؛ لا سيما فيما يتعلق بالتجربة التأمينية الصحية؛ بهدف توفير رعاية صحية مبنية على نموذج الرعاية الحكيمة؛ وهو الأمر الذي تجسد في منصة "نفيس".

وأضاف: نتيجةً لهذه الخطوة، حصلت التعاونية على أربع شهادات من مجلس الضمان الصحي، وهي شهادة استكمال متطلبات مرحلة المطالبات، وشهادة استكمال مرحلة التحقق من الأهلية، وشهادة استكمال مرحلة الموافقات المسبقة، كما تم اعتماد أروى محمد الهزاع سفيرةً لشركة التعاونية للتأمين لمبادرة "نفيس"؛ وذلك بهدف تعزيز علاقات تعاون داخل نظام الرعاية الصحية".

وأردف: منصة "نفيس" تهدف إلى تحقيق أحد محاور استراتيجية مجلس الضمان الصحي التعاوني، لتمكين قطاع التأمين من تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمؤمّن عليهم وتعزيز التحول الرقمي، وتمكين مستفيدي الضمان الصحي التعاوني من الحصول على الحماية والرعاية الكاملتين بأعلى كفاءة وجودة، إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من تقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم بكل يسر وسهولة.