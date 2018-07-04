"مدني عفراء بلقرن" يفك احتجاز قائد شاحنة انقلبت من أعلى جسر

التفّت أكوام الحديد على جسمه.. ونُقِل إلى المستشفى للعلاج

تَمَكّن أفراد فرقة الإنقاذ بمركز الدفاع المدني بعفراء بلقرن، من فك احتجاز قائد شاحنة محملة بالمواد الغذائية وسقطت من أعلى جسر وادي النخيلة على طريق بيشة- سبت العلايا.

وفي التفاصيل؛ باشرت فِرَق من الدفاع المدني بمركز عفراء ببلقرن حادث سقوط شاحنة تحمل مواد غذائية- يقودها وافد من جنسية آسيوية؛ وذلك صباح اليوم؛ مما نتج عنه احتجاز قائد الشاحنة بداخلها والتفاف أكوام الحديد على جسمه.

وقد وصلت فرقة الإنقاذ في وقت وجيز؛ برغم بُعد مسافة موقع الحادث وعمل أفراد الفرقة على قص الحديد وفك احتجاز قائد الشاحنة من بين أكوام الحديد، وتم نقله إلى المستشفى لتعرضه لإصابات متفرقة لحقت به من جراء الحادث.