"حدود جازان ونجران" يحبط محاولة تهريب 993 كيلو من الحشيش المخدر

رجال الحرس أطاحوا بالمتورطين فيها وعددهم 17 شخصاً خلال شهر رجب

كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني عن نتائج حملات ملاحقة المهربين للمواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، خلال شهر رجب من عام ١٤٤٠هـ.

وتفصيلاً، أوضح "القريني" أن المتابعة أسفرت عن إحباط عدة محاولات لتهريب مجموعة (٩٩٣) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (١٧) شخصاً، بينهم (١١) متهماً من الجنسية اليمنية، و(٣)متهمين من الجنسية الإثيوبية، و(٣)متهمين سعوديين.

وأضاف: جاء ذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية لمنطقتي جازان ونجران وضبط المواد المخدرة بحوزتهم، مبيناً أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.





وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.. والله ولي التوفيق.