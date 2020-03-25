"الوطنية لمنتجي الدواجن": الشركات ملتزمة باستدامة الغذاء الصحي وإمداد الأسواق والمطاعم

أكدت أنها تطبِّق معايير الأمن الحيوي حسب الإجراءات الموثقة بوزارة البيئة والزراعة

أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن بمجلس الغرف السعودية أن شركات الدواجن بالمملكة تطبق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) في مشاريع الدواجن والمصانع وسلسلة الإمداد كاملة؛ وذلك لحماية المواطنين والمقيمين.

وتفصيلاً، قالت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن الشركات ملتزمة باستدامة الغذاء الصحي الآمن، وبجودة عالية، إضافة إلى إمداد الأسواق والمطاعم من الدواجن بشكل يومي. مبينة أن شركات إنتاج الدواجن المحلية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرار توفير المنتجات الغذائية من الدواجن للمستهلك والسوق المحلي بجميع خياراتها المتنوعة، فضلاً عن السعي الدائم لزيادة إنتاج المحتوى المحلي من الدواجن. موضحة أن الشركات تطبق معايير الأمن الحيوي للمشاريع حسب الإجراءات الموثقة في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وهنأت اللجنة وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي ، بتحقيق 60% من الاكتفاء الذاتي من الاستهلاك المحلي بإنتاج شركات دواجن محلية ومنتجين، حسب مستهدفات برنامج التحول الوطني، فيما أبدت الشركات استعدادها للسعي لرفع الإنتاج، وتحقيق 80 % من الاكتفاء الذاتي من الاستهلاك المحلي في نهاية 2024م بناء على طلب معاليه.

ودعت في ختام بيانها العلي القدير أن يحفظ المملكة حكومةً وشعبًا من كل مكروه.