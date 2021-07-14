"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، تسجيل 1226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 504960 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1128 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 486011 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8020 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10929 والحالات الحرجة 1430 حالة.