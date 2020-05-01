في "وادي الدواسر".. السفرة الرمضانية عامرة بالقهوة العربية والتمر والحليب

‫تحرص العائلات على المأكولات التي تجسد المطبخ السعودي

تُشكل العادات الرمضانية الأصيلة اهتماماً لدى الأسر في محافظة وادي الدواسر، ومنها أصالة السفرة الرمضانية التي لازالت الأسر تتمسك بها رغم المتغيرات والتطورات التي طرأت على شتى مجالات الحياة، وهو ما رسخها لدى الأجيال المختلفة والمتعاقبة.

‫وتمثل بعض الأكلات والمشروبات أهمية لدى تلك الأسر، حتى أنك قد تجد أصناف الطعام على السفرة شبه مكررة في كثير من المنازل، حتى وإن تفاوتت المستويات الاجتماعية، ومن أهم تلك الأصناف التي لابد أن تكون على السفرة الرمضانية بالدرجة الأولى القهوة العربية سواء البن اليمني الجبلي، أو البن الهرري، أو الخولاني كل بحسب ذائقته ومزاجه، ومن الضروري أن يصحبها تمر من خلاص المحافظة والأقط.

‫كما تفضل كثير من الأسر أن يكون على السفرة حليب الإبل، فيما يفضل آخرون لبن البقر، بالإضافة إلى بعض الأكلات كاللقيمات والسمبوسك، والشوربة، يصحبها بعض المشروبات الباردة المتعارف عليها في هذا الشهر.



‫وتُعد فترة إعداد وجبة الإفطار فرصة لربات البيوت لتعليم بناتهن إعداد الأصناف الشعبية التقليدية التي تجسد ثقافة المطبخ السعودي، الذي يعد جزءاً مهماً من عادات وتقاليد المجتمع المحلي عموماً، كما أنها فرصة لإعداد بناتهن للحياة المستقبلية.