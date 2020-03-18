على غرار السعودية.. أمريكا تُلزم شركات التدخين بوضع صور تحذيرية وعبارات جديدة

قرار يبدأ تنفيذه منتصف العام المقبل.. ملصقات تحتل 50% من مساحة العبوة

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قرارًا يُلزم شركات التبغ بوضع تحذيرات صحية جديدة على علب الدخان، إلى جانب ضرورة وضع صور تُوضّح أضرار التدخين على صحة الإنسان.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن القرار الجديد سيتم تنفيذه منذ 21 يونيو 2021؛ بحيث توضع ملصقات أو صور تحذيرية تحتل 50% من مساحة العبوة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء: إن التحذيرات الحالية على عبوات التدخين لم تتغير منذ ما يزيد على 35 عامًا، كما أن الحاجة باتت ضرورية لتوعية المدخنين من خلال استخدام صور حديثة تكشف العواقب الصحية السلبية.

وسيتم إضافة بعض التحذيرات الجديدة على عبوات التدخين؛ منها "التدخين يقلل من تدفق الدم، ويتسبب في بتر بعض الأعضاء، وسرطان المثانة، إضافة إلى أضرار أخرى في أعضاء مختلفة من الجسم".

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، ألزمت منذ عدة سنوات، مستوردي الدخان بضرورة وضع صور تحذيرية على علب الدخان؛ لكشف أضرار التدخين وإرسال رسائل إلى المدخنين وغير المدخنين عن المخاطر الناتجة من منتجات التبغ إلى جانب وضع العبارات التحذيرات بحجم أكبر وأوضح.