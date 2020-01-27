جازان.. "الإحصاء" تطلق البرنامج التدريبي للمشاركين بمشروع "تعداد 2020"

يستمر 6 أيام لرفع مهارات العاملين بأنشطة الحصر والتأكد من جودة البيانات

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء في منطقة جازان، البرنامج التدريبي للمراقبين المشاركين في مشروع "تعداد السعودية 2020".

وسيتم خلال البرنامج التدريبي الذي سيقام على مدى 6 أيام، رفع مهارات العاملين في أنشطة حصر المباني وترقيم الوحدات السكنية، واستخدام العنوان الوطني والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل المراقب وإسناد مناطق الباحثين آليًّا.

يشار إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة "تعداد السعودية 2020"، سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية، لتستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق 2030.