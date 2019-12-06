بمشاركة طلابية وشعبية.. "تعليم جازان" يحتفي بالذكرى الخامسة للبيعة

"أبو هادي" رفع التهاني للقيادة الرشيدة ونوه بدعمها الكبير لقطاع التعليم

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مساء يوم أمس الخميس بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وتوليه مقاليد الحكم بحضور مدير عام التعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي والقيادات التعليمية وبمشاركة واسعة من الطلاب والطالبات وأسرهم وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.

وفي التفاصيل، رفع "أبوهادي" التهنئة باسم منسوبي التعليم بالمنطقة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - ‏بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لمبايعته ملكاً للبلاد، مؤكداً أن ذكرى البيعة تأتي لتنشر مشاعر الفرح والحب بين أفراد المجتمع تجاه قائدهم وتجاه هذا الوطن المعطاء وقيادته الحكيمة، منوهاً بما يجده قطاع التعليم من دعم كبير من القيادة الحكيمة، ومقدماً التهنئة باسمه واسم أسرة التعليم بالمنطقة لأمير جازان ونائبه بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يحفظ قيادتنا وبلادنا ويديم عزها.

عقب ذلك أتاح مدير التعليم الفرصة للطالب الموهوب الأيهم مدخلي ليعبر عن هذه المناسبة بكل ثقة وبكلمات شعرية ونثرية جذبت الجمهور ونالت على استحسانهم.

واشتملت الاحتفالية على العديد من الفقرات كالأوبريت الوطني الذي يستعرض سيرة ملوك وقادة هذه البلاد انتهاء بالعهد الزاهر لسلمان الحزم، كما شاهد الحضور فيلماً مرئياً عن سيرة الملك سلمان حفظه الله والمناصب التي تقلدها.

وتفاعل الحضور مع العروض المسرحية الطلابية والمسابقات الثقافية وفعاليات الرسم والتلوين والقصائد والكلمات الوطنية التي تسابق في تقديمها طلاب وطالبات تعليم جازان.