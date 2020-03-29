متحدث "الداخلية": لن نتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من منع التجول

حذر المتحدث باسم وزارة الداخلية اليوم المقدم طلال الشلهوب من عدم الالتزام بقرار منع التجول.
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وقال خلال الإيجاز الصحفي اليوم حول مستجدات "كورونا": لن نتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من منع التجول وجميع المناطق تحت السيطرة الأمنية لتطبيق #منع_التجول.
وأشاد متحدث "الداخلية" بالالتزام الكبير بمنع التجول في البلاد.
أشاد بالالتزام الكبير.. وقال جميع المناطق تحت السيطرة الأمنية لتطبيق #منع_التجول
حذر المتحدث باسم وزارة الداخلية اليوم المقدم طلال الشلهوب من عدم الالتزام بقرار منع التجول.
.
وقال خلال الإيجاز الصحفي اليوم حول مستجدات "كورونا": لن نتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من منع التجول وجميع المناطق تحت السيطرة الأمنية لتطبيق #منع_التجول.
وأشاد متحدث "الداخلية" بالالتزام الكبير بمنع التجول في البلاد.