شرطة الباحة: ضبط شخصًا نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود

أُحيل المخالف إلى جهة الاختصاص والناقل للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة قبضت على مواطن؛ وذلك لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمركبته الخاصة، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، فيما أُحيل المخالف إلى جهة الاختصاص، والناقل للنيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل مَنْ يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي خدمة أو مساعدة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق السعودية.