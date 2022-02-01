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قال: تركها على المواقد دون متابعة قد يتسبّب في حرائق يجب اتباع إرشادات السلامة

"مدني جدة" ينقذ طفلين من حريق في شقة سكنية محذراً: اندلع بسبب مقلاة زيت

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ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني في جدة أنقذت طفلين من حريق اندلع في شقة سكنية.

وأوضحت المديرية أن الطفلين بصحة جيدة.

وأضافت: ترك مقلاة الزيت على مواقد الطهي دون متابعة قد يتسبّب في نشوب حرائق.

وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة في المطبخ.