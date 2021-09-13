الاحتلال يقتل "فلسطينيًا" في القدس بعد طعنه إسرائيليين

الضفة الغربية شهدت حادثًا مماثلًا

قُتل مواطن فلسطيني بنيران الاحتلال في القدس المحتلة، اليوم (الاثنين) بعد طعنه إسرائيليين وإصابتهما بجروح في متجر لمستحضرات التجميل.

وذكر جيش الاحتلال أن الواقعة حدثت بعد بضع ساعات من محاولة "فلسطيني" طعن جندي إسرائيلي بواسطة مفك في الضفة الغربية المحتلة.

من جهتها، أوضحت خدمة زكا الإسرائيلية للطوارئ، أن "الفلسطيني" أصيب بجروح خطيرة ونُقل إلى مستشفى ثم توفى.