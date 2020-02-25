ارتفاع عدد السعوديات المصابات بفيروس كورونا إلى 6 حالات في البحرين

بعد قدومهن من إيران عبر مطارَيْ دبي والشارقة

ارتفع عدد المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا إلى ست حالات جميعهن قادمات من إيران عن طريق مطاري دبي والشارقة، وتم عزلهن ونقلهن الفوري إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية؛ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة بمملكة البحرين أعلنت تسجيل ست حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى هذه اللحظة إلى 23 حالة مصابة في البحرين، منهم 17 بحرينياً، وست حالات لسعوديات، مؤكدةً أنها تجري الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لذلك الشأن.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أن جميعهم قادمون من إيران عبر الشارقة، مؤكدةً أن كافة الحالات الجديدة وجميع الحالات المصابة سابقاً يخضعون لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، وأنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضاً كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ونوهت وزارة الصحة بأن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.