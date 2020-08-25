"بلدية أملج" تواصل جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري

أزالت الأحواش والغرف والهناجر والسواتر الترابية التي تقع بمدخل المحافظة

تواصل بلدية محافظة أملج جهودها الميدانية في معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة، المتمثلة في الأحواش والغرف والهناجر الواقعة على الطريق الدولي وفي مداخل المحافظة .

وأوضحت البلدية أنها قامت اليوم بإزالة الأحواش والغرف والهناجر والسواتر الترابية التي تقع في مدخل المحافظة الشمالي على الطريق الدولي أملج - الوجه .

وأفادت البلدية بأنها أنذرت أصحاب هذه المواقع في وقت سابق وطلبت تحسينها أو إزالتها، وبعد انتهاء المدة المحددة بدأت بإزالة المخالف منها في إطار مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .