في جريمة بشعة .. أخ يقتل أخاه بسلاح ناري بالخرمة

بسبب خلاف بينهما والجهات الأمنية تباشر

تباشر الآن الجهات الأمنية بمحافظة الخرمة قضيةَ قتل بحي الروضة بعد قيام ثلاثيني بقتل أخيه بسلاح ناري؛ بسبب خلاف بينهما.

وفي هذه الأثناء تتواجد الجهات الأمنية بالمواقع مع نقل جثة القتيل إلى مستشفى الخرمة العام.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل الحادثة من مصادرها عند توفرها.

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10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439 07:04 PM

بسبب خلاف بينهما والجهات الأمنية تباشر

في جريمة بشعة .. أخ يقتل أخاه بسلاح ناري بالخرمة

محمد الزامل

الخرمة

79 80,434

تباشر الآن الجهات الأمنية بمحافظة الخرمة قضيةَ قتل بحي الروضة بعد قيام ثلاثيني بقتل أخيه بسلاح ناري؛ بسبب خلاف بينهما.

وفي هذه الأثناء تتواجد الجهات الأمنية بالمواقع مع نقل جثة القتيل إلى مستشفى الخرمة العام.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل الحادثة من مصادرها عند توفرها.

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