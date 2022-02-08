"السديس" يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة إمدادها للمسجد النبوي بمنظومة السجاد الفاخر

استعدادًا لشهر رمضان المبارك وضمن جهود العناية بقاصدي وزوار الحرمين الشريفين

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة دعمها وإمدادها للمسجد النبوي بعدد (١٢) ألف سجادة فاخرة استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأكد "السديس" أن منظومة السجاد الفاخر تُجسّد العناية الفائقة والرعاية الجليلة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للحرمين الشريفين، وتهيئة أفضل السبل لراحة قاصديهما وزوارهما وتستكمل صور عناية المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حتى العصر السعودي الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رعاهما الله- الذي يشهد فيه الحَرَمان الشريفان نقلةً نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لقاصديهما.