بالفيديو.. سائح سويسري: السعودية تسير نحو القمة بسياسة انفتاحية على العالم

الأوروبيون يتطلعون لزيارة المملكة والتعرُّف على الحضارة الإسلامية

عبَّر السائح فهد فؤاد (سويسري الجنسية من أصول عربية)، الذي يملك شركة مطاعم في هولندا، ويعيش منذ أكثر من ٣٠ سنة في أوروبا، عن سعادته الغامرة بزيارة السعودية عبر التأشيرة السياحية التي سوف يحصل عليها بمجرد دخوله مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض. مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تعد نقلة كبرى في تاريخ السعودية، يرجع فضلها لقيادة حكيمة، تراعي مصالح الوطن، وسيجني الشعب منها الخير.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" خلال لقائه الزميل عبدالله العنزي بمطار مسقط الدولي في رحلة المواصلة إلى الرياض، منوهًا بالسماح للأجانب بزيارة السعودية عبر التأشيرة السياحية التي وصفها بنقلة نوعية، ستمكِّن آلاف الأوروبيين من زيارة بلاد الحرمين، والتعرُّف على حضارتها.

وأبدى "فؤاد" إعجابه الشديد بالخطوات التي تقوم بها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في الانفتاح على العالم، وتنوُّع مصادر الدخل من خلال السياحة؛ إذ تمتلك السعودية مقومات لا تمتلكها أي دولة بالعالم.