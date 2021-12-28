"الصحة": تسجيل 602 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 147 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، تسجيل 602 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 553921 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 147 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 541157 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8873 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 39 حالة.