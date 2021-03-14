قرار تم توقيعه.. حظر النقاب وإغلاق 1000 مدرسة إسلامية بسريلانكا!

وزير الأمن بين وصفين "دواعٍ أمنية" و"إهانة سياسية للتعليم الوطني"

أعلن وزير الأمن العام في سريلانكا، أن بلاده ستحظر ارتداء النقاب وغطاء الوجه وستغلق أكثر من ألف مدرسة إسلامية.

وأشار وزير الأمن السريلانكي "سارات ويراسيكيرا"، في مؤتمر صحفي، إلى أنه وقع القرار وينتظر فقط موافقة الحكومة لحظر غطاء الوجه والبرقع بما وصفه بأنه لـ"دواعٍ أمنية".

وذكر أن هناك أكثر من ألف مدرسة إسلامية في سريلانكا ونعتزم إغلاقها، ووصفها بأنها "إهانة سياسية للتعليم الوطني"، قائلًا: "لا يمكن أن يفتح أحد مدرسة ويعلم الأطفال فيها ما يريد".

يشار إلى أن المسلمين يشكلون 10% من سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة.