"المسحل" يكشف برنامجه قبل الجلوس على كرسي رئاسة اتحاد القدم

يعقد المهندس ياسر المسحل، المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الجمعة مؤتمرًا صحافيًّا بالرياض، يكشف من خلاله عن برنامجه الانتخابي وخططه للفترة المقبلة، قبل الجلوس على كرسي الرئاسة "رسميًّا".

ومن المتوقع أن يسلط "المسحل" الضوء على بعض التعديلات خلال المرحلة المقبلة، لعل أبرزها ملف الاحتراف الشائك، الصادر من قِبَل الاتحاد السابق.

ويأتي ترشح "المسحل" لرئاسة اتحاد القدم، خلفًا للمكلف السابق لؤي السبيعي.