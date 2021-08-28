تعليم شقراء يكثف جولاته التفقدية ويستكمل توزيع الكتب الدراسية.. خلال أسبوع

"الحسن" ترأس الاجتماع الرابع لمناقشة الاستعداد للدراسة الحضورية الآمنة

كثف "تعليم شقراء" خلال الأسبوع الماضي، من اجتماعاته وجولاته التفقدية للمدارس استعدادًا للدراسة والعودة الحضورية الآمنة، كما استكمل توزيع الكتب على المدارس التي بدأها في وقت مبكر.

وترأس مدير ‫تعليم شقراء، الدكتور إبراهيم الحسن، الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد للعام الدراسي ١٤٤٣هـ؛ لاستعراض ومناقشة مؤشرات الاستعداد ومتطلبات الجاهزية لبداية جادة وآمنة للعام لدراسي؛ مشيدًا بدعم الوزارة ومتابعة قياداتها لعمليات الاستعداد.

وقام مدير‫ تعليم شقراء بزيارة ثانوية مرات ومتوسطة مرات؛ للوقوف على جاهزيتهما، وتوافر متطلبات الإجراءات الاحترازية لعودة حضورية آمنة، كما قدّم شكره للمعلمين على ما قدموه العام الماضي، ورحب بهم مع بداية العام الجديد.

وضمن الجولات التفقدية قام المساعد للشؤون المدرسية بتعليم شقراء، الدكتور عادل الزايد، بالترحيب بعودة المعلمين في متوسطة وثانوية أشيقر، واطلع على جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب وفق الإجراءات الاحترازية لعودة حضورية آمنة.

وتابع المساعد للشؤون المدرسية، يرافقه رئيس وحدة تطوير الموارد البشرية، وموظف الشؤون الصحية المدرسية، سير العمل واستكمال متطلبات التحصين في المدارس مرحّبين بعودة المعلمين للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وسط تفاعل إيجابي وحضور مميز.

واستكمالًا للجولات التفقدية قامت المساعد للشؤون التعليمية (بنات)، سهام الشعلان، بزيارة للثانوية الأولى بشقراء للوقوف على التهيئة والاستعداد للعام الدراسي، بما يكفل العودة الآمنة، كما قدمت التهاني للمعلمات بمناسبة العام الدراسي الجديد.

‫من جانب آخر استكمل تعليم شقراء توزيع كتب المقررات المدرسية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، والمواد الصحية ‫لعودة حضورية آمنة.