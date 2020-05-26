استمرار تعليق العمرة والزيارة وتعليق الرحلات الدولية.. حتى إشعار آخر

ستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية

طبقا لتصريحات مصدر مسؤول في وزارة الداخلية تقرر استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

كما تقرر استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر وتخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.

وسيتم إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقد حث المصدر المسؤول المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.