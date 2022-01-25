أمانة الشرقية تغلق منشأةً وتضبط 81 مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 1039 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1039 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ مما أسفر عن ضبط 81 مخالفة، وإغلاق منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وتَلَقّت الأمانة -عبر مركز البلاغات- 10 بلاغات حول المنشآت المخالفة للاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق المنشآت التجارية والأسواق والمراكز وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات، للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وكذلك الاشتراطات البلدية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الجميعَ للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات عبر مركز البلاغات 940.