كورونا.. عدد الوفيات في فرنسا يزيد على 24 ألف حالة

وسط انخفاض عدد المرضى الذين يعالَجون بالرعاية الفائقة

قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان: إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد، زاد 427، ليصل إلى 24087 حالة يوم الأربعاء؛ بينما استمر عدد المرضى الذين يعالَجون في المستشفيات وفي وحدات الرعاية الفائقة في الانخفاض.

ووفق "رويترز"؛ فقد زادت حصيلة الوفيات 1.8% بالمقارنة مع يوم الثلاثاء بمعدل زيادة أعلى قليلًا مما كان عليه خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يعالجون في المستشفيات من مرض كوفيد-19 إلى 26834 من 27484 يوم الثلاثاء، كما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة إلى 4207 من 4387. وتشهد هذه الأعداد تراجعًا منذ أكثر من أسبوعين.