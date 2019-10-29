مداهمة أمنية تقتل 13 إرهابياً في منزل مهجور بسيناء

أثناء استعدادهم لتنفيذ عمليات عدائية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الثلاثاء)، مقتل 13 إرهابياً في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مدينة العريش بشمال سيناء.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أن "إطلاق النار وقع بين الشرطة المصرية ومجموعة من الإرهابيين، أثناء مداهمة الشرطة لمنزل مهجور بمزرعة في العريش كانوا يختبئون فيه".

وأشارت إلى أن "الإرهابيين كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الأمن في سيناء".

ولم يأت البيان إلى على ذكر ضحايا أو إصابات في صفوف قوات الأمن.