مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان

ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وجرى أمس توزيع 1.300 مشمع، و138 خيمة، و10 أجهزة لرش المبيدات الحشرية ومكافحة البعوض، وذلك في محلية طوكر التابعة لولاية البحر الأحمر، استفاد من إجمالي التوزيع 9.348 فرداً.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.