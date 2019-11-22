الفيصل يرحب بزوار "موسم الدرعية".. ومنافسة مثيرة في تصفيات "فورمولا إي"

رحب الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، بزوار "موسم الدرعية".

وكتب في تغريدة لافتتاح الموسم الذي بدأ اليوم: "يسرني الترحيب بضيوف وزوار ‫موسم الدرعية، متمنيًا للجميع متابعة ممتعة لفعاليات الموسم المتعددة، مع كل التوفيق للمشاركين في سباق فورمولا إي".

وشهد صباح اليوم انطلاق تجارب السائقين الصباحية في سباق فورمولا إي الدرعية، قبل أن تقام التصفيات التي شهدت منافسة محتدمة حددت ترتيب المتسابقين في السباق النهائي، حيث شهد السباق تقدمًا مثيرًا للسائق أليكسندر ليحل في مقدمة السباق الذي سيبدأ عند الثالثة عصراً.