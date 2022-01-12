"الأمن البيئي" يضبط 7 مواطنين ينقلون حطبًا محليًّا في الرياض

جرى تطبيق الإجراءات النظامية وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي "7" مواطنين مخالفين لنظام البيئة لنقلهم "32" مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مدينة الرياض، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.



وبيّن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى "16" ألف ريال لكل متر مكعب، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.



يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.