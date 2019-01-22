"شركة الاتصالات" تعلن تبني ونشر البروتوكول "IPV6" للإنترنت

تضاعف عدد مستخدميه لـ 2.7 مليون مستفيد على مدى 12 شهرًا

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن نجاحها في تبني ونشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت "IPV6" لدعم التحول الرقمي في المملكة.

وقالت الشركة: انطلاقاً من استراتيجية الشبكة 2020 ورؤية المملكة 2030، واصلت الاتصالات السعودية جهودها الرامية إلى قيادة السوق في تبني أحدث التقنيات، وتعلن الشركة اليوم عن نجاحات كبيرة في إدخال الخدمة وزيادة في عدد العملاء المستفيدين من الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت "IPv6" ألى أكثر من 65٪ من عملاء الخطوط الثابتة.

وأضافت: بلغ حجم تبادل البيانات باستخدام IPv6 مؤخرًا إلى 550 جيجا بت بما يعادل 30% من الحجم الإجمالي لبيانات الخطوط الثابتة.

واستطردت الشركة: ووفقًا لمؤشر مختبرات مركز معلومات شبكة آسيا والمحيط الهادئ لتسجيل الإنترنتِ "APNIC LABS"، فقد تضاعف عدد المستخدمين لبروتوكول IPv6 إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل عدد المستخدمين إلى 2.7 مليون مستخدم في شركة الاتصالات السعودية خلال الـ12 شهراً الماضية.

وتابعت: بهذا تكون المملكة العربية السعودية الدولة الأولى الرائدة في مجال تبني IPv6 في الشرق الأوسط. ويرافق هذا الإنجاز الملحوظ جهود واسعة لتمكين عملاء خدمة الشبكة المتنقلة "الجوال" للاستفادة من ميزات وخصائص الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت في المستقبل المنظور.

ويعتبر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت "IPv6" أحد الركائز الأساسية للجيل القادم من خدمات الإنترنت. كما أنه يعتبر الحجر الأساس في بناء مستقبل شبكة الاتصالات السعودية ويدعم الأعداد غير المتناهية من الأجهزة ذات العلاقة بالاتصال بشبكة الإنترنت على مدى السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أنه تم تطوير IPv6 خصيصًا لحل مشكلة نفاذ عناوين الإصدار السابق .IPv4 ويشكل بروتكول IPv6 المكون الأساسي للبنية التحتية المتطورة لشبكة الاتصالات السعودية والتي ستوفر التقنيات والخدمات المستقبلية الحديثة، مثل: المشروع الوطني للنطاق العريض، الخدمات السحابية، إنترنت الأشياء، الجيل الخامس لشبكه الجوال، إلخ.

وقال المهندس عبدالله الزمامي، نائب الرئيس لقطاع البنية التحتية في شركة الاتصالات السعودية: يعتبر التوسع في استخدام بروتوكول IPV6 في شبكة الاتصالات السعودية مؤشرًا بارزًا لالتزام شركة الاتصالات السعودية في الحفاظ على مكانتها الريادية ومواصلة السعي لتحقيق التميز في الخدمات المقدمة لعملائها.

وأضاف: تسعى شركة الاتصالات السعودية دائمًا للحفاظ على دورها الرائد في مجال التقنية في المنطقة، بحيث تكون دائمًا جاهزة لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 ولتلبية الزيادة العالية في توقعات النمو في مجال الاتصالات في المملكة. وتعتبر هذه الإنجازات مؤشراً حقيقيًا على المستوى الذي وصل إليه خبراء التقنيات المتطورة في الشركة.

واختتم قائلاً: نحن فخورون جدًا بهذه الإنجازات الرائعة، والتي بدون شك ستمهد الطريق لابتكارات وحلول متقدمة فريدة من نوعها في مجال الاتصالات.