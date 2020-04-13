"كورونا" يعلق إنتاج السيارات في مصانع "تويوتا" بالبرازيل

يستمر القرار حتى 22 يونيو

أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات، اليوم (الاثنين)، تعليق الإنتاج في مصانعها في البرازيل حتى الثاني والعشرين من يونيو (حزيران) على الأقل، لتنضم بذلك إلى شركة جنرال موتورز الأمريكية التي تتوقع أيضاً أن تستأنف الإنتاج في نفس الشهر.

وبحسب "رويترز"، فإنتاج معظم مصنّعي السيارات في البرازيل، أكبر منتج للسيارات في أمريكا الجنوبية، متوقف حالياً بسبب أزمة فيروس كورونا.

ولم يعلن مصنّعون كبار في البرازيل، مثل فيات كرايسلر وفولكسفاجن، حتى الآن عن موعد لاستئناف الإنتاج.