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شدّدت على المساهمين الذين لم يتقدّموا سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي

"تصفية" تعلن بدء سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة

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أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، عن سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة المكرمة.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏سريان الصرف في مساهمة مخطط الخضراء بمكة المكرمة، وعلى المساهمين الذين لم يتقدّموا بمستنداتهم سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".