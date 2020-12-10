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أكد أن هناك لجانًا حكومية متخصصة تعمل على وضعها

"متحدث البيئة": لم نعلن عن أية ضوابط رسمية حول التخييم

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد بن إبراهيم المسيند، أن الوزارة لم تعلن أية ضوابط متعلقة بالتخييم خلال موسمَي الشتاء والربيع لهذا العام.

وأشارالمسيند إلى أن هناك لجانًا حكومية متخصصة تعمل على وضع ضوابط التخييم في المملكة (سواء المخيمات الموسمية أو المخيمات الدائمة)، وفي حال انتهاء اللجان من وضع الضوابط والاشتراطات للتخييم سوف يتم نشرها على المنصات الرسمية، مشددًا على أهمية أخذ المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.