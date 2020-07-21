"الجوني" يعتمد 6 روضات أطفال جديدة بخميس مشيط للعام الجديد

تماشيًا مع تطبيق مشروع الطفولة المبكرة للبنين والبنات

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، قرارًا إداريًّا باعتماد ست روضات أطفال جديدة بمحافظة خميس مشيط للعام الدراسي المقبل؛ تماشيًا مع تطبيق مشروع الطفولة المبكرة (بنين، بنات).

وشمل القرار الروضةَ الملحقة بابتدائية عتود، والروضة الملحقة بابتدائية جابر بن سمرة، والروضة الملحقة بابتدائية الرونة الثانية، والروضة الملحقة بابتدائية الإمام الذهبي، والروضة الملحقة بالابتدائية التاسعة والعشرين، والروضة الملحقة بالابتدائية السابعة.