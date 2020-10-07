رئاسة "الهيئات" تنظم 13 ورشة عمل لمواثيق الأداء الوظيفي

أقيمت عبر الاتصال المرئي.. بمشاركة أكثر من 500 موظف

نظّمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية- 13 ورشة عمل مخصصة لمرحلة التقييم نصف السنوي لأهداف مواثيق الأداء الوظيفي؛ وذلك عبر الاتصال المرئي.

واستهدفت الورش مديري إدارات الموارد البشرية في فروع الرئاسة العامة بمختلف المناطق ورؤساء الهيئات والمراكز، بمشاركة أكثر من 500 موظفً.

وقامت بتقديم الورش، نخبة من المختصين في مجال الأداء والتطوير، وتم خلالها مناقشة حيثيات الأهداف ومستوى تحقيقها وتقييمها وغيرها من المعلومات المهمة.

وتأتي هذه الورش ضمن جهود الرئاسة في مجال تطوير كوادرها البشرية، التي تحظى بمتابعة واهتمام من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

ويعـد مفهوم الأداء الوظيفي من المفاهيم المهمة من الناحية التطويرية بمختلف المستويات الإدارية، ومعرفة الأساليب والاستراتيجيات الفعالة، ويساهم في نجاح المنظمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بكل فاعلية وكفاءة.