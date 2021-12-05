سماء سوداء تُمطر رمادًا ساخنًا.. شاهد ثوران بركان سيميرو بإندونيسيا

الضحايا 13 شخصًا وإصابة العشرات

في مشاهد مرعبة وثّقتها الكاميرا في إندونيسيا، ثار بركان جبل سيميرو بشكل مفاجئ بعد ظهر أمس السبت؛ حيث أطلق سحابة رماد شاهقة غطت سماء المنطقة؛ مما دفع القرويون إلى الهرب بحثًا عن ملجأ من أعمدة الدخان العملاقة التي كانت تلوح خلفهم.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ.ش.أ"؛ فقد ارتفعت حصيلة قتلى بركان جبل "سيميرو" بشرق جزيرة "جاوة" في إندونيسيا إلى 13 شخصًا، وأكثر من 50 مصابًا حتى الآن.. ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون في القرى المغطاة بالرماد المنصهر عن ناجين.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث والتخفيف منها عبدالمهاري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "أنتارا نيوز" الرسمية، أن مسؤولي الوكالة المحلية لإدارة الكوارث، أجروا بعد وقت قصير من ثوران البركان، عملية إجلاء للقرويين الذين يعيشون في منحدرات البركان؛ مشيرًا إلى إنقاذ حوالى 10 أشخاص كانوا محاصرين في المناطق المحيطة بشرق جاوة.

وفاجأ ثوران أكبر جبل في جاوة، السكان المحليين أمس السبت؛ حيث تصاعدت سحب الدخان والرماد، ودفعت الآلاف إلى الفرار من الدمار والذهاب إلى الملاجئ المؤقتة.