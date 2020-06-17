بتسجيل 74 إصابة جديدة.. السنغال: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الإصابات إلى 5247.. و3525 حالة شفاء و53 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 5247 إصابة مؤكدة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه تم تسجيل 3525 حالة شفاء، مقابل 53 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 08:34 AM

ليصل إجمالي الإصابات إلى 5247.. و3525 حالة شفاء و53 وفاة

بتسجيل 74 إصابة جديدة.. السنغال: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 5247 إصابة مؤكدة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه تم تسجيل 3525 حالة شفاء، مقابل 53 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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