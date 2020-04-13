الكويت: خطة إعادة 50 ألف مواطن من الخارج.. تبدأ الأحد

من مختلف أصقاع العالم

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إن الكويت سوف تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد القادم تنفيذ خطة لإعادة نحو 50 ألف مواطن كويتي من مختلف أصقاع العالم وفق خطة أقرها مجلس الوزراء يوم الاثنين.

وهؤلاء المواطنون موجودون خارج البلاد قبل بدء الحظر الذي فرضته الدولة على رحلات الطيران من وإلى الكويت، في إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا.