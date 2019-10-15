في جريمة مقتل سيدة ضباء.. الزوج المتهم في قبضة الشرطة ويعاني سلوكًا مضطربًا

متغيِّب عن العمل منذ أيام قليلة ومتزوج من المجني عليها منذ ثلاثة أشهر

تمكنت شرطة منطقة تبوك، بالتعاون مع شرطة محافظة الليث، من إلقاء القبض على معلم متهم بتعنيف زوجته، وحبسها في المنزل حتى فارقت الحياة.

وعلمت "سبق" أن سيدة تسكن بجوار المقتولة -رحمها الله - هي مَن أبلغت بتعنيف الفتاة، وحبسها في المنزل.

وكانت شرطة محافظة ضباء قد شرعت منذ صباح اليوم الثلاثاء في التحقيق في قضية قتل مواطنة، عُثر على جثتها داخل شقتها السكنية في قرية (نابع داما) التي تبعد 70 كيلومترًا عن محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن أحد الجيران تقدم ببلاغ للشرطة عن وجود رائحة كريهة، تصدر من المنزل، واختفاء صاحب المنزل؛ فتم استدعاء الشرطة، وبعد فتح الشقة تبيَّن وجود جثة لمواطنة مقتولة، وعليها آثار تعنيف جسدي، واتضح لاحقًا أنها زوجة صاحب الشقة الذي يعمل معلمًا، وهو قادم أساسًا من إحدى محافظات الجنوب بعد تعيينه معلمًا في محافظة ضباء.

وتشير مصادر "سبق" إلى أن المعلم متغيب عن العمل منذ أيام قليلة، ويعاني اضطرابًا في السلوك، وهو متزوج من المقتولة - رحمها الله - منذ ثلاثة أشهر.

ومن المنتظر أن تصدر شرطة منطقة تبوك بيانًا توضيحيًّا لقضية القتل بعد استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة.





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شرطة تبوك تُصدر بياناً توضيحياً للقضية بعد استكمال التحقيقات

العثور على جثة مواطنة داخل منزلها في "ضباء".. واختفاء زوجها المعلم

شرعت شرطة محافظة ضباء في التحقيق في قضية قتل مواطنة عُثر على جثتها داخل شقتها السكنية في قرية (نابع داما) والتي تبعد 70 كيلومتراً عن محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن أحد الجيران تقدم ببلاغ للشرطة عن وجود رائحة كريهة تصدر من المنزل واختفاء صاحب المنزل، فتم استدعاء الشرطة وبعد فتح الشقة، تبيّن وجود جثة لمواطنة مقتولة وعليها آثار تعنيف جسدي، واتضح لاحقاً بأنها زوجة صاحب الشقة الذي يعمل معلماً.

وتشير مصادر "سبق" إلى اختفاء الزوج المعلم والجهات الأمنية تبحث عنه حالياً، وهو متزوج من المقتولة رحمها الله منذ ثلاثة أشهر.

ومن المنتظر أن تصدر شرطة منطقة تبوك بياناً توضيحياً لقضية القتل بعد استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة.