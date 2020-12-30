انفجار عدن.. أنباء عن نقل الحكومة اليمنية الجديدة إلى قصر "المعاشيق"

قالت: وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء الجدد من الطائرة

قالت وسائل إعلامٍ إن وزراء الحكومة اليمنية الجديدة، تم نقلهم إلى قصر المعاشيق؛ وذلك بعد استهدافهم في مطار عدن بقذائف هاون فور وصولهم.



وأوضحت العربية أن وزراء الحكومة اليمنية، لم يتعرَّضوا لأي أذى، مشيرةً إلى سقوط قتلى وجرحى، من جرَّاء استهداف صالة مطار عدن بقذائف هاون.



وأشارت إلى أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة.