محافظ تربة يلتقي مدير صحة الطائف لبحث الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة

استعرض مطالب الأهالي لتحسين الخدمات المقدمة بالمستشفى العام ومراكز الرعاية

التقى محافظ تربة صباح اليوم الخميس، مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني؛ حيث استعرض خلال اللقاء الخِدمات الصحية المقدمة في المحافظة، إضافة إلى ملاحظات ومطالب الأهالي نحو تحسين الخدمات المقدمة بالمستشفى ‏ومراكز الرعاية الصحية الأولية ‏والرفع من مستوى وجودة الخدمة العلاجية فيها.



وتفصيلًا: جاء ذلك في جولة قام بها "القحطاني" مدير الشؤون الصحية، اليوم، لمستشفى تربة العام؛ اطلع خلالها على سير العمل، وعقد اجتماعًا مع الإدارة وفريق العمل، ناقش خلاله مبادرات الارتباط الوظيفي.