موقف وزير مع مواطن .. رسالة نصية وتجاوب سريع في 20 دقيقة

تجاوب وزير الصحة توفيق الربيعة خلال دقائق معدودة مع مواطن بتبوك ، إثر رسالة نصية استقبلها الوزير على جواله عند الساعة ١٢.٣٠ من صباح اليوم السبت، يطلب فيها توفير جهاز السكر لطفلته البالغة من العمر 11 عاماً ، وورد اتصال على هاتف المواطن من موظف بوزارة الصحة وتلقى وعداً بتوفير الجهاز



وقال عم الطفلة خالد عبدالدايم لـ"سبق" نشكر لمعالي الوزير توفيق الربيعة على التجاوب السريع مع أخي عندما راسله على جواله في هذا الوقت المتأخر في ظل أزمة كورونا لبحث مشكلة توفير جهاز السكري لطفلته وفق الله الوزير وكتب الله أجره .