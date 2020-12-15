الميزانية العامة للدولة لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

ترقب إعلانها في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم

توقعت بعض المصادر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2021م) اليوم الثلاثاء، حيث يُنتظر وفقاً لقناة الاخبارية أن تُقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وكانت وزارة المالية قد توقعت في البيان التمهيدي الذي نشر قبل شهرين بأن الموازنة التقديرية للعام الجديد 2021 ستكون بإيرادات تبلغ 846 مليار ريال ومصروفات تقدر بـ 990 مليار ريال.