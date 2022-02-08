قائمة مُحَدثة.. تحذير أمريكي من السفر لـ6 دول منها واحدة خليجية

إجمالي الإصابات لم يتعدَّ 400 ألف

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض "سي دي سي"، قائمة جديدة يُحظر السفر إليها ؛ بسبب تفشي المتحور أوميكرون، وفيها بلدان عربيان، وتضم 6 دول.

وتُدرِج السلطات الأمريكية، في الوقت الحالي أكثر من 130 دولة ومنطقة حول العالم في قائمة "المستوى الرابع مرتفع للغاية" فيما يتعلق بإصابات كورونا.

وشملت القائمة تحذير الأمريكيين بعدم السفر إلى هذه الدول "ليبيا- سلطنة عمان- اليابان- كوبا- أرمينيا- جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب إصابات الفيروس المتحور".

كما تُدرِج "المراكز الأمريكية نحو 50 دولة ضمن "المستوى الثالث مرتفع"، وهذا المستوى يدعو المواطنين الذين لم يحصلوا على التطعيمات إلى تجنب السفر غير الضروري إليها.

وعلى الرغم من أن موقع "أكسيوس" الأمريكي؛ فإن متحور أوميكرون يشق طريقه للرحيل أخيرًا من الولايات المتحدة؛ لكنه يخلف وراءه عددًا من القتلى لا يزال في حالة ارتفاع.

فالحالات الجديدة تتصاعد بسرعة. ويبلغ متوسط عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة الآن أقل بقليل من 425000 حالة يوميًّا، انخفاضًا من أكثر من 750000 حالة يوميًّا قبل أسبوعين فقط.

يُذكر أن سلطنة عمان سجلت أمس 7 فبراير 8 حالات وفاة و2410 إصابات جديدة بكورونا، وحسب ما ذكرته وزارة الصحة تم أمس تنويم 103 حالات؛ ليبلغ عدد المنومين بسبب الفيروس حاليًا في المؤسسات الصحية 40 منومًا وفي العناية المركزة 63 حالة.