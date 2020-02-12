الرياض.. استراحات العزاب والعشوائية تؤرق سكان مخطط 2088 بالعزيزية

مطالبات بالتنظيم منذ 5 سنوات للبلدية.. والمجلس البلدي بلا إجابة

اشتكى سكان مخطط 2088 بحي العزيزية جنوب مدينة الرياض، من وجود استراحات يسكنها العزاب والعمال، ولم تفلح مطالباتهم في تنظيم الحي منذ 5 سنوات.

وقال الأهالي لـ"سبق" يوجد في جزء من المخطط 3، استراحات مؤجرة لعزاب وعمال، وقد تقدموا بخطابات إلى بلدية العزيزية، والمجلس البلدي، وخطاب لأمين منطقة الرياض، وظلت الاستراحات كما هي، ويوجد سكن عزاب بجوار المسجد ومدرسة ابتدائية.