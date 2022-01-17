"الرياضة" تفتح باب استقبال الطلبات لـ21 وظيفة بعدة تخصصات

لتدعيم المنظومة باستقطاب الكفاءات المميزة.. والتقديم من خلال الإدارات حتى الخميس

أعلنت وزارة الرياضة، عن فتح باب استقبال طلبات التوظيف، لشَغل (21) وظيفة قيادية في الرياض، في تخصصات ومهام مختلفة، والتقديم من خلال الإدارات المطروحة في الإعلان.

وأوضحت "الرياضة" أن ذلك يأتي رغبةً منها في العمل على تدعيم المنظومة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطوير كل القطاعات، واستقطاب الكفاءات المميزة، المتوافقة مع أهدافها واستراتيجياتها، والتقديم مستمر حتى يوم الخميس 17/ 6/ 1443هـ الموافق 20/ 1/ 2022م.

وشملت الإدارات الوظيفية المطروحة، إدارات "التخطيط الاستراتيجي، والشؤون الهندسية، وصيانة الاستادات والمدن الرياضية، ومتابعة وتدقيق الميزانية، والاستشارات القانونية، وإدارة التشريعات والعقود، والمحتوى الإعلامي، والعلاقات الإعلامية، كذلك إدارة التخطيط الإعلامي.

وتَضمنت كذلك إدارة أداء الرأس المالي البشري، والتطوير الإداري والجودة، والتوظيف، كذلك إدارة الخصومات والتعويضات، وإدارة الرعايات، والمحافظ الاستثمارية، والمشاريع الخاصة، وإدارة تخطيط القوى العاملة، وعلاقات الموظفين، بالإضافة لإدارة التخصيص، وإدارة استثمارات الأندية.

وللاطلاع على تفاصيل الوظائف المعلنة، من خلال الرابط الإلكتروني:

https://drive.google.com/file/d/1C82QvGsas2EA0v-swXq1UkumnqTVNBBn/view