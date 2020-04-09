لا تخرج من المنزل.. شاهد العالم عبر 8 كاميرات بث مباشر

العالم عند أطراف أصابعك بالبث الحي عبر الإنترنت

أوقفت شركات الطيران حول العالم رحلاته، وأغلقت الدول حدودها بعدما أمرت مواطنيها التزام منازلهم.

وحسب تقرير على موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قيّد فيروس كورونا حركتنا؛ لكنه لم يتمكن من تقييد خيالنا. فيما يلي 8 طرق يمكنك من خلالها رؤية العالم، كل ذلك من خلال البث الحي عبر الإنترنت.

* رحلة في الفضاء

ربما يكون هذا هو البث المباشر الأكثر إثارة للجميع. إنه يأتي من محطة الفضاء الدولية، التي تسير بسرعة حوالى 17000 ميل في الساعة (27300 كيلومتر/ ساعة) فوق رؤوسنا (والتي ربما شاهدتها في ليلة صافية).

ستشاهد شروقًا أو غروبًا كل 45 دقيقة تقريبًا، وستلعب لعبة التخمين "فوق أي بلد أطير؟".

لا يتوفر البث المباشر إلا عندما تكون المحطة الفضائية على اتصال بالأرض؛ فهناك فقدان للإشارة أحيانًا، ولكنها ليس عمومًا.

https://www.youtube.com/watch?v=EEIk7gwjgIM

* ساحة تايمز سكوير مدينة نيويورك

ربما يكون واحدًا من أكثر الأماكن ازدحامًا في العالم في الأوقات العادية، والآن قلب مانهاتن هادئ بشكل مخيف؛ حيث تتعامل المدينة مع ما يقرب من 50 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

تروّج الإعلانات اللامعة في ساحة تايمز الآن، عروضًا لا يمكن لأحد أن يحضرها، ملابس لا يمكن لأحد شراؤها ومدنًا لا يمكن لأحد زيارتها.

https://www.youtube.com/watch?v=mRe-514tGMg

* الفِيَلة والزراف في جنوب إفريقيا

يأتي هذا البث المباشر من نبع ماء في متنزه تيمبي للفيلة، قُرب حدود جنوب إفريقيا مع الموزمبيق. في أغلب الأحيان، يتجول هناك عدد قليل من الفيلة، ويقال إن الفيلة التي تعيش هناك هي الأكبر في العالم.

بين الحين والآخر، قد تلتقط الكاميرا الفهود والأسود ووحيد القرن والزراف والجاموس، الذين يأتون بغية الشرب. وتسمى تلك الظباء الصغيرة التي تراها "سوني".

https://www.youtube.com/watch?v=sqAdEAH2q_g

* إقليم لابي

قد يفوز بجائزة لأبعد بث مباشر على الإطلاق؛ حيث تأتي اللقطات بتقنية 360 درجة من الثلوج العميقة في شمال فنلندا، فوق الدائرة القطبية الشمالية.

عادة، تستضيف قرية "كونغاس" الحرجية الصغيرة السياح الذين يصدّقون أساطير شمال فنلندا، والأقزام الغامضة؛ لكن في هذه الأيام هي أكثر أمانًا من المعتاد.

https://www.youtube.com/watch?v=pR6l5t5sdtg

* أضواء الشفق القطبي

يأتي هذا البث المباشر من مقاطعة مانيتوبا في كندا.. إذا قمت بزيارتها أثناء الليل هناك، سترى الشفق القطبي مكتملًا؛ حيث يتفاعل المجال المغناطيسي لكوكبنا مع الجسيمات المشحونة من الشمس.

لقد خرجنا للتو من الموسم الرئيسي للشفق القطبي في الوقت الحالي؛ لكنه لا يزال مذهلًا. كانت هناك دوامات خضراء في السماء يوم الخميس.

https://www.youtube.com/watch?v=CwriDd8STdI

* رحلة في مدينة البندقية

واحدة من أجمل مدن العالم وأكثرها زيارة، مغلقة الآن؛ فقد شهدت إيطاليا أسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا. ونتيجة لذلك تخضع البندقية وبقية البلاد لإجراءات إغلاق صارمة منذ أسابيع.

ويُظهر البث المباشر مواقع مختلفة في البندقية؛ فالشوارع المعبدة هادئة وكذلك القنوات هادئة جدًّا، في الواقع إنهم أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.

https://www.youtube.com/watch?v=ph1vpnYIxJk

* طوكيو

كما هو الحال في ساحة نيويورك تايمز؛ فإن معبر شيبويا في العاصمة اليابانية عادة ما يكون أحد أكثر التقاطعات ازدحامًا في العالم.

إنه أكثر هدوءًا في هذه اللحظة، ولكنه ليس مهجورًا. وكما يظهر هذا البث، فإن الناس يقومون بعمل جيد في الحفاظ على بُعدهم عن بعضهم.

https://www.youtube.com/watch?v=_11BYUkE5Rk

* النرويج عبر القطار

حسنًا، هذا ليس بثًّا مباشرًا من الناحية الفنية، إنه سلسلة من مقاطع الفيديو الطويلة المسجلة مسبقًا، والتي تظهر رحلة قطار يومي بين برغن وأوسلو.

لا يهم، عندما يمر القطار عبر المضائق والبحيرات والغابات في الثلج، يكون هادئًا بشكل لا يصدق.

https://www.youtube.com/watch?v=_9ZVqdmaBvs