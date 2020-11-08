مدير منظمة الصحة العالمية مهنئاً "بايدن": نتطلع للعمل معاً لمكافحة كورونا

"غيبريسوس": الجائحة أظهرت أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح

هنّأ مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "جو بايدن" ونائبته "كامالا هاريس"، على فوزهما في السباق الرئاسي الأمريكي.

وأعرب "غيبريسوس" عن تطلعه للتعاون مع الولايات المتحدة، في مجال مكافحة وباء كوفيد-19.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال غيبريسوس في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد: "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية، إلى العمل معكم ومع إدارتكم".

وأضاف أن "أزمات مثل جائحة كوفيد-19 تُظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح، وسبل العيش المشترك".