"أبل" تخطط لطرح أرخص إصداراتها من "آيفون" .. هنا السعر والموعد

رغم وجود مخاوف بشأن تأثير فيروس "كورونا المستجد" على الإنتاج

تستعد شركة "أبل" لإطلاق هاتف "آيفون" جديد منخفض التكلفة معتمد على إصدار "iPhone 8"، لكنه سيحمل تحديثات جديدة.

ذكرت ذلك وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتم تسمية الجهاز الجديد باسم "iPhone SE 2"، أو "iPhone 9".

وأضافت الوكالة الأمريكية: "سيتم طرح الجهاز الجديد، رغم وجود مخاوف بشأن تأثير فيروس "كورونا المستجد" على الإنتاج، مشيرة إلى أن هناك بعض الأسئلة حول توقيت الإطلاق.

ويتوقع بعض الخبراء أن يتم إطلاق الهاتف الجديد، في النصف الأول من هذا العام، بينما توضح تقارير بعض مواصفاته، التي تشير إلى أنه لن يشمل عدسة بلاستيكية من عناصر "7P".

ووفق وكالة سبوتنك الروسية تتطلع "أبل" إلى الإبقاء على أسعار الهاتف الجديد، منخفضة، فإنها ستعيد استخدام المكونات كلما كان ذلك ممكناً باستثناء المكونات الرئيسة المتعلقة بالأداء مثل شريحة "A-series"، التي يشاع أنها ستنتقل من شريحة A11 في "آيفون 8‌"، إلى أحدث شرائح A13 من "أبل".

وتقول وكالة "بلومبرغ" إن سعر الإصدار الجديد من "أبل" ربما يكون 400 دولار، وأن خطة طرحه ربما تكون في شهر مارس المقبل.

وأضافت: "رغم ذلك فإن الشركة لن تحقق الأرباح المستهدفة من منتجاتها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين".